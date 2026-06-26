Rivoluzione sulle fasce: torna a galla l'idea che porta a Belghali

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Questa mattina La Nazione si sofferma sulla corsia di destra della Fiorentina e scrive che è tornata a galla l’idea che porta a Rafik Belghali, algerino del Verona in questo momento impegnato al Mondiale. Nome già fatto anche in passato, come quello di Barbieri della Cremonese. Nomi meno altisonanti dei vari Norton-Cuffy, Udogie e Ruggeri, ma sicuramente da tenere in considerazione per completare la rosa.

Rivoluzione sulle fasce

La Fiorentina è alla ricerca di un terzino che le permetta di sopperire alle partenze in programma. Una delle quali porta a Dodo, che nel corso dell'estate dovrà trovarsi una sistemazione visto che ha già fatto capire al club viola di non voler rimanere a Firenze. Stesso discorso valido per Niccolò Fortini. Pure Robin Gosens è sul mercato e dovrà essere sostituito nel caso in cui una squadra decida di comprarlo.