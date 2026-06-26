Ecco le date del raduno, poi la presentazione di Grosso e il ritiro

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Oggi il Corriere Fiorentino fa un riepilogo dei programmi estivi in casa viola. Il raduno è fissato tra il 7 e l’8 luglio, giorni in cui verranno anche presentate le nuove maglie, mentre Fabio Grosso parlerà in conferenza stampa nei giorni successivi. Nel frattempo prende forma lo staff tecnico, che potrebbe accogliere il preparatore dei portieri Claudio Filippi, il match analyst Damià Abella e il fisioterapista Andrea Magini, oltre ai collaboratori storici di Grosso.

Il ritiro estivo al Viola Park

La preparazione si svolgerà inizialmente al Viola Park dove l’allenatore lavorerà per costruire il suo 4-3-3 con intensità, pressione alta e sviluppo del gioco sulle corsie esterne. Poi le amichevoli contro Primavera e Gubbio, e la tournée inglese che inizierà il 24 luglio. Infine l’esordio ufficiale in Coppa Italia del 14 agosto contro una tra Benevento e Ravenna.