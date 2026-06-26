Conferme su Viery a Firenze, Corriere dello Sport: "C'è l'accordo"

vedi letture

Sembrava ancora tutto fermo in casa Fiorentina. Ma, come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, l’indiscrezione arrivata dal Brasile nella serata di ieri trova conferme e l’obiettivo è noto: su Viery (21) del Gremio la viola c’era da un bel po’. E ora sembra che l’accordo con i brasiliani per 15 milioni più bonus sia stato trovato. La finestra di calciomercato estiva aprirà ufficialmente i battenti lunedì 29 con la kermesse di Rimini.

Il colpo che i tifosi aspettavano

Bene, se l’indiscrezione troverà definitive conferme l’aspettativa generale della piazza, ovvero assestare un colpo prima che inizi luglio dopo la stagione difficile che il club si è lasciato alle spalle, troverebbe conforto. Paratici è al lavoro. Il primo passo è stata la scelta di Fabio Grosso per la svolta in panchina. E con lui si sta ragionando sulle scelte da fare. Il difensore brasiliano sarà ilprimo tassello.