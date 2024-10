PALLADINO, Con il mister più punti fai e più ti riposi

FirenzeViola.it

C'era un premio che Raffaele Palladino aveva messo in palio per i suoi giocatori, qualora il blocco di partite tra la sosta di settembre e quella di ottobre avesse portato in dote punti e vittorie ed erano un mucchio di giorni liberi. A svelarlo è stato Dodo, che ripostando sul suo profilo Instagram una storia ha mostrato una tabella realizzata dal tecnico che spiegava come, in base a quanti punti sarebbero stati fatti nell'arco di cinque gare, la Fiorentina avrebbe avuto un numero crescente di giorni di riposo in vista della ripresa del campionato. Il bonus più ricco? La vittoria sui New Saints, che valeva 24 di relax in più.

In virtù dei 7 punti conquistati con Atalanta, Lazio, Empoli e Milan e del 2-0 inflitto ai gallesi, Biraghi e soci hanno cosi potuto beneficiare di cinque giorni di libertà, partiti ufficialmente ieri. La squadra infatti si ritroverà nel quartier generale di Bagno a Ripoli mercoledì mattina, giorno in cui il gruppo inizierà a preparare l'impegno di domenica 20 a Lecce. A riportarlo è La Nazione.