Kean non si opporrebbe a una cessione: dipende tutto dal Como

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Moise Kean ha iniziato la stagione 2026-27 con il sorriso: nuova maglia numero 9, gol all’esordio contro il Benevento in Coppa Italia e ritrovato entusiasmo grazie anche al calore del Franchi. Ma l’attaccante è tornato anche al centro del mercato. La Fiorentina ha rifiutato la prima offerta del Como, che ha proposto 5 milioni per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto, per un totale di 30 milioni. Una cifra ritenuta troppo bassa rispetto alla valutazione viola, che si aggira tra i 45 e i 50 milioni. Tuttavia - scrive La Gazzetta dello Sport - con un’offerta superiore ai 40 milioni la trattativa potrebbe decollare.

Il pensiero del giocatore

Anche il direttore tecnico Roberto Goretti ha lasciato aperta la possibilità di una cessione, sottolineando però la soddisfazione del club nel poter contare su Kean. Il mercato chiuderà tra due settimane e, per la Fiorentina, nessun giocatore è davvero incedibile. Kean, dal canto suo, sta bene a Firenze e non sta spingendo per partire. Dopo una stagione complicata dagli infortuni, vuole rilanciarsi in maglia viola e si sente ancora parte del progetto. Se però la società decidesse di accettare un’offerta irrinunciabile, non si opporrebbe alla cessione. Il suo futuro dipenderà quindi dalle prossime mosse del Como.