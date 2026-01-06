Occhio al centrocampo, Tuttosport: "Concorrenza per Brescianini"

Nel suo pezzo di mercato odierno, Tuttosport si sofferma anche sul centrocampo. Oltre agli esterni la Fiorentina cerca due mezzali e continua a monitorare Samardzic e Brescianini entrambi dell’Atalanta. Per il primo la strada è più in salita soprattutto dal punto di vista economico, mentre per Brescianini non manca la concorrenza. Per la trequarti, in caso di un’uscita, la Fiorentina segue Baldanzi della Roma. In difesa invece il nome nuovo è Vavro, ex meteora della Lazio elogiata invece da Guardiola come difensore del Copenhaghen. Lo slovacco ora è del Wolfsburg ma trova poco spazio.