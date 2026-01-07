Dodo-Inter, nerazzurri pronti ad offrire due giocatori ai viola per il brasiliano

vedi letture

Sfumata la pista João Cancelo la dirigenza dell’Inter sembra intenzionata ad attendere eventuali opportunità di mercato. Questo però non significa, secondo Tuttosport, che il club resterà immobile. L’Inter dispone infatti di un tesoretto compreso tra i 20 e i 24 milioni di euro, utilizzabile al netto di possibili cessioni. Al momento, il primo nome sulla lista è quello di Dodò.

La trattativa per il rinnovo del brasiliano con la Fiorentina è in una fase di totale stallo e, ad eccezione di Kean, tra i viola nessuno è considerato davvero incedibile. L’Inter potrebbe anche giocarsi la carta di uno scambio di prestiti, coinvolgendo un paio di giocatori in uscita come De Vrij — già vicino all’Al-Hilal nell’operazione Cancelo e che a Firenze avrebbe spazio per giocare con continuità, rilanciandosi in ottica Mondiale — e Asllani, alla ricerca di una nuova sistemazione dopo le difficoltà incontrate al Torino. In Toscana sono convinti che l’Inter si farà avanti.