Il Cagliari vuole Nicolussi Caviglia ma dovrà attendere Paratici

Gli infortuni di Florunsho e Deiola impongono al Cagliari di essere il più tempestivo possibile sul mercato e per questo - spiega stamani La Gazzetta dello Sport - il club sardo sta spingendo con Venezia e Fiorentina per Hans Nicolussi Caviglia. I lagunari lo hanno prestato ai viola in estate in prestito per un milione con obbligo a 7 al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali da 45 minuti, ma potrebbero anche cambiare le cifre al ribasso per monetizzare subito dal Cagliari, che attende l'arrivo ufficiale di Paratici a Firenze per capire le intenzioni della Viola. Per questo i sardi si stanno guardando intorno e hanno puntato il mirino anche su Adzic della Juventus e Pisilli della Roma.