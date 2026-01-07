Calciomercato CSC Flash, Brescianini vicino, ecco i dettagli. Per Dominguez prezzo alto

Altri aggiornamenti di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".

Ecco Brescianini.

La Fiorentina è sempre più vicina a Brescianini: ha già incassato il suo 'sì', l'operazione si farebbe sulla base del prestito con obbligo condizionato alla permanenza in A. Sarebbe anche più fattibile di Samardazic per il quale l'Atalanta spara alto: 20 milioni. Per la trequarti sempre occhio a Baldanzi.

La fascia.

Dominquez piace, ma il Bologna ha posto due condizioni: 12 milioni di euro e la possibilità di sostituirlo prima dell'eventuale partenza. Sullo sfondo Ngonge, che tra l'altro è stato sondato anche dall'Atalanta. Da tenere sempre presente anche Boga del Nizza. A proposito: i francesi sono vicini a Richardson.

La difesa.

Il nome più caldo è sempre Dragusin del Tottenham. La Fiorentina vuole provare a convincerlo Quanto alle uscite, non solo Richardson: Nicolussi Caviglia può andare al Cagliari che prima, però, vuole aspettare l'ufficialità di Paratici in viola.