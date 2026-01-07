Piccolo esodo a Roma: quanti saranno i tifosi viola contro la Lazio

Oggi alle 09:31Rassegna stampa
di Redazione FV

Non sarà un esodo, ma il cuore viola batterà forte anche all’Olimpico. Come riporta La Nazione, nonostante il turno infrasettimanale in un giorno di ritorno a lavoro, circa 400 tifosi della Fiorentina saranno presenti questa sera a Roma per sostenere la squadra nel match contro la Lazio. A frenare numeri più consistenti ha contribuito anche il costo del biglietto, tutt’altro che popolare: 30 euro per il settore ospiti.