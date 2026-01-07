Brescianini sempre più vicino alla Fiorentina. TMW: "Ecco la cifra del riscatto"

vedi letture

È Marco Brescianini il centrocampista l'obiettivo numero uno della Fiorentina per il centrocampo in questo calciomercato invernale. La formula con la quale potrebbe arrivare dall'Atalanta è un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza da parte dei viola e TMW riporta la cifra pattuita tra i club: il riscatto è stato fissato a 12 milioni di euro.

La trattativa è in una fase decisiva, con i viola che hanno fretta di chiudere perché vogliono rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni. La Dea prese il classe 2000 inizialmente in prestito dal Frosinone nell'estate 2024, salvo poi riscattarlo nella successiva finestra di mercato proprio per 12 milioni.