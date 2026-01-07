Gli ostacoli per Dominguez alla Fiorentina: Italiano e le richieste del Bologna

vedi letture

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola, Vincenzo Italiano non vorrebbe privarsi di Benjamin Dominguez, esterno del Bologna che interessa anche alla Fiorentina. Il quotidiano spiega che l'argentino è uno degli obiettivi principali del club viola ma l'operazione è complicata anche perché lo stesso Bologna non starebbe pensando di cedere il calciatore a meno che non arrivi un'offerta davvero interessante. Si parla di una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro, oltre al fatto che poi il club rossoblù dovrebbe trovare un sostituto adeguato. Resta dunque sullo sfondo Jeremie Boga che ha chiesto la cessione al Nizza.