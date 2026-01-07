Gli ostacoli per Dominguez alla Fiorentina: Italiano e le richieste del Bologna
FirenzeViola.it
Secondo il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola, Vincenzo Italiano non vorrebbe privarsi di Benjamin Dominguez, esterno del Bologna che interessa anche alla Fiorentina. Il quotidiano spiega che l'argentino è uno degli obiettivi principali del club viola ma l'operazione è complicata anche perché lo stesso Bologna non starebbe pensando di cedere il calciatore a meno che non arrivi un'offerta davvero interessante. Si parla di una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro, oltre al fatto che poi il club rossoblù dovrebbe trovare un sostituto adeguato. Resta dunque sullo sfondo Jeremie Boga che ha chiesto la cessione al Nizza.
Rassegna stampa
