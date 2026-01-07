Fiorentina su Ngonge ma lui preferisce la Lazio. Il motivo? La compagna

Cyril Ngonge è tornato ad essere uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina, alla ricerca di un esterno e dunque con gli occhi di nuovo posati sull'ex Hellas Verona, cercato prima che lo prendesse il Napoli. Ngonge ora al Torino non sta trovando particolare spazio e potrebbe dunque essere una soluzione interessante per i viola.

Ma per Tuttosport la priorità del calciatore non sarebbe Firenze bensì Roma, e il motivo è da ricondurre alla dolce metà di Ngonge. Angela Nasti, compagna del calciatore, è la sorella di Chiara, moglie di Zaccagni: dal momento che anche la Lazio è sul giocatore, la priorità di Ngonge è verso i biancocelesti.