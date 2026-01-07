FirenzeViola Baldanzi e l'interesse per un trequartista puro: ecco dove utilizzarlo

In queste ore alla Fiorentina viene accostato anche Tommaso Baldanzi, un giocatore che in passato è stato vicino ai viola e che nella Roma sta trovando poco spazio con Gasperini. Non convocato per un problema muscolare il suo destino sarebbe comunque già segnato a gennaio. E la Fiorentina lo avrebbe già chiesto in prestito anche se la Roma deve trovare alternative in quel ruolo prima di cedere. L'apertura comunque c'è.

Per la Fiorentina c'è la necessità di portare freschezza, entusiasmo e qualità in rifinitura dove al momento c'è il solo Gudmundsson con Jacopo Fazzini che potrebbe accasarsi altrove (Bologna sarebbe in pole rispetto a Lazio e Lecce), anche perché altrimenti ci sarebbe affollamento dietro la punta (a meno che Fazzini non sia spostato a centrocampo). Proprio come Gudmundsson il giocatore può giocare trequartista e sarebbe perfetto nel caso in cui Vanoli voglia passare al 4-2-3-1 (come ha detto lo stesso tecnico nell'ultima conferenza stampa) ma anche essere adattato sull'esterno come l'islandese nel 4-1-4-1, libero poi di accentrarsi. C'è anche chi ipotizza uno scambio proprio tra i due.

Per Baldanzi, toscano cresciuto nell'Empoli, non manca la concorrenza. Da temere quella del Genoa (c'è anche il Verona) allenata dal suo idolo Daniele De Rossi che ai tempi della Roma lo ha definito un "giocatore di qualità, ritmo e intensità". Se dunque dovesse muoversi DDR in persona potrebbe anche creare problemi, nonostante l'apertura del giocatore alla Fiorentina.