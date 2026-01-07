Ratkov alla Lazio ma Sarri non aveva dato il via libera all'operazione

vedi letture

Prosegue il rapporto complicato di Maurizio Sarri con i suoi dirigenti alla Lazio soprattutto per le operazioni di mercato del club biancoceleste che dopo aver fatto un'estate con il mercato bloccato, al momento della riapertura in questo gennaio ha ceduto Castellanos e sta per salutare anche Guendouzi. Fabiani e Lotito hanno scelto Petar Ratkov come nuovo attaccante ma la scelta non avrebbe avuto l'ok di Sarri.

Il centravanti classe 2003 del Salisburgo si unirà alla Lazio per circa 14 milioni di euro e sostituirà il Taty Castellanos in attacco, partito in direzione West Ham, ma secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'accordo tra il club austriaco e il diesse Fabiani non ha trovato il via libera di Sarri. Il tecnico infatti aveva chiesto l'affondo su Raspadori dell'Atletico Madrid, nel mirino anche della Roma e partito per la Supercoppa spagnola con i colchoneros. Come scrive lo stesso quotidiano, Sarri aveva già scartato anche l'ipotesi Lucca del Napoli e tutti gli altri 'centravanti boa' nel corso della sua carriera (come Mchelidze e Muriqi).