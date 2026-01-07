Social Martinelli: "Cara Firenze ti saluto dopo 12 anni, inizia una nuova sfida"

vedi letture

Il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli è stato ufficializzato oggi come nuovo numero uno dalla Sampdoria. Il giocatore di Bagno a Ripoli ha voluto così salutare la Fiorentina dove è rimasto per 12 anni; il suo ovviamnete è un arrivederci visto che la formula del suo approdo in blucerchiato è del prestito secco: "Mia cara Firenze, è arrivato il momento di salutarci - scrive su Instagram postando alcune foto in maglia viola - sono stati 12 anni fatti di amore,sogni e sacrifici.

Volevo ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso. Oggi inizia una nuova sfida dove porterò tutto ciò che mi hai insegnato".