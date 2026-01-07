Calciomercato Il Pisa scarica Nzola, ma la Fiorentina avverte: "Prima soluzione pronta"

Dopo il rigore sbagliato ieri contro il Como, che poteva riaprire la gara a favore del Pisa poi invece sconfitto davanti ai propri tifosi, Alberto Gilardino e la società nerazzurra hanno scaricato Mbala Nzola. L'attaccante è in prestito dalla Fiorentina alla quale ora il Pisa vorrebbe rimandare l'angolano, anche perché il club sta sondando altri profili.

La Fiorentina però ha già fatto sapere che Nzola rientrerà solo in caso di una terza squadra già pronta a prenderlo per i prossimi sei mesi e alle condizioni della società viola stessa. L'angolano dunque non rientra nei piani della Fiorentina. E' spuntato un interesse dello Spezia per il giocatore, che in estate si era fatto anche rivedere al Picco dove ha già giocato in passato ma al momento l'operazione sarebbe complicata e troppo onerosa per i liguri che devono fare conti con ingaggi da serie B.