Baldanzi ha dato l'ok alla Fiorentina. Quello della Roma dipende da Pellegrini

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla dell'interesse della Fiorentina per Tommaso Baldanzi, trequartista della Roma che ha caratteristiche che possono interessare alla società viola perché all'occorrenza potrebbe giocare anche da mezzala. Il quotidiano scrive che da parte del calciatore cresciuto nell'Empoli c'è la disponibilità a trasferirsi a Firenze e anche la Roma non sarebbe restia all'ipotesi, anzi: i giallorossi accetterebbero anche la soluzione del prestito con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni.

C'è un elemento che però deve incastrarsi, cioè il ritorno di Lorenzo Pellegrini dall'infortunio, oppure di un elemento dal mercato che possa sostituire Baldanzi nelle rotazioni di Gasperini. Serve quindi tempo per questa operazione.