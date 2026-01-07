Nzola torna a Firenze già a gennaio. Ma spunta l'ipotesi Spezia

Dopo le parole di Gilardino nel post-partita della sfida del Pisa contro la Roma, con il tecnico Campione del Mondo che ha apostrofato Mbala Nzola facendo capire che la sua avventura in nerazzurro potrebbe essere già al capolinea, Sky dà degli aggiornamenti sul prossimo futuro dell'attaccante angolano che potrebbe tornare allo Spezia.

Con l'arrivo di Rafiu Durosinmi lo spazio per Nzola si ridurrà ulteriormente e Pisa e Fiorentina discuteranno l'interruzione del prestito già in questa sessione di mercato, ad oggi l'unica soluzione possibile. Ma potrebbe venire in soccorso proprio l'ex club dell'attaccante, lo Spezia:il club ligure, nelle cui fila Nzola ha già militato in passato, sarebbe interessato a riabbracciare l’ex Virtus Francavilla. In questa stagione Nzola ha giocato 16 partite di campionato con la maglia del Pisa, segnando 3 gol. Nessuna presenza con la Fiorentina: può trasferirsi anche in una terza squadra.