Guendouzi al Fenerbahce ma stasera sarà in campo contro la Fiorentina

Mattéo Guendouzi sarà un giocatore del Fenerbahce. La Lazio ha chiuso per la seconda cessione molto remunerativa di questa sessione di calciomercato ma intanto dovrà pensare alla partita di stasera contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Repubblica, nel primo pomeriggio di ieri il centrocampista francese era negli uffici di Formello per discutere il suo trasferimento in Turchia, poi ha lavorato in gruppo per la rifinitura. Ha esternato la sua volontà di lasciare la Lazio, dando comunque la sua disponibilità per la gara contro i viola.

Dovrebbe quindi partire da titolare, ma per forza di cose sarà distratto dal mercato. Una difficoltà in più per Sarri, che dovrà fare a meno anche di Marusic, Noslin, Patric, Dia e Dele-Bashiru, oltre che di Castellanos ormai ceduto al West Ham.