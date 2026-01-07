Di Vaio sul mercato: "Fazzini è interessante, ma non è un nostro obiettivo"

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato a Sky Sport del futuro del mercato rossoblù e del presunto interessamento del club verso Fazzini: "L’obiettivo del Bologna è recuperare giocatori ed energie, fisiche e mentali. Purtroppo il nostro livello è venuto un po’ a mancare. Fazzini è interessante, ma è della Fiorentina e non è corretto parlarne. Ma se ne devo parlare in maniera generale è interessante, giovane, ha margini di miglioramento, ma non è un nostro obiettivo in questo momento".