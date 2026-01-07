Sarri non valuta le dimissioni dalla Lazio, ma l'addio a giugno sì

La Lazio rischia di perdere Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a giugno Lotito e Fabiani avevano giurato al tecnico che avrebbero rimediato al blocco del mercato estivo con nuovi acquisti a gennaio seguendo le sue indicazioni. Sarri gli ha creduto, ma ora è di nuovo battaglia sui nomi.

Lo stesso era successo dopo il secondo posto nel 2023, con gli acquisti per la Champions League che hanno poi portato alle sue dimissioni a marzo 2024. Come scrive lo stesso quotidiano, l'allenatore non ha intenzione di dimettersi per adesso, ma è disposto a dire addio alla Lazio a fine stagione se non sarà soddisfatto. Su di lui ci sono diverse squadre pronte a garantirgli lo stesso ingaggio che percepisce a Roma, ovvero 2,5 milioni più bonus (un contratto triennale). Se non verrà rispettato il progetto che gli è stato promesso, Mau più avanti toglierà il disturbo.