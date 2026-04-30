Grosso profilo adatto? Gazzetta: "Conosce Paratici e ha idee nuove"
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La Gazzetta dello Sport si sofferma su Fabio Grosso e scrive che è il nome che sta circolando con maggiore insistenza per la Fiorentina. Complice anche il suo arrivo al Franchi domenica scorsa per la gara tra viola e Sassuolo, così come le sue parole da tecnico neroverde dopo la sfida: “Per me è motivo d’orgoglio che in una società e in una piazza così importante girino certe voci”. Ha fatto bene nel Sassuolo, conosce da tempo il direttore sportivo Fabio Paratici ed è giovane con idee di calcio interessanti. Per questo può essere un profilo giusto come emergente.
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Angelo GiorgettiParatici, no ai compromessi sulle scelte tecniche. È arrivato per assumersi responsabilità e non deve deludere: da Grosso a Tedesco, il casting è aperto. Sarri? Ora è una suggestione. Tornano 27 prestiti, solo Beltran potrebbe restare
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