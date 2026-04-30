Braschi out col Sassuolo, La Nazione: "Caos inopportuno, ecco perché"
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Secondo La Nazione puntare il dito su Vanoli e la Fiorentina per il mancato impiego di Braschi col Sassuolo è parso fuorviate e poco attinente alla realtà. Probabilmente il bomber della Primavera meritava una chance, ma il caos mediatico che si è sviluppato - si legge - è stato inopportuno. Anche perché alla Fiorentina si potrà dire tutto, tranne che non punti sui giovani. Il noto portale Transfermarkt ha pubblicato una classifica relativa alle squadre italiane che negli ultimi anni hanno lanciato in prima squadra più calciatori under.
La Fiorentina è largamente in testa, seguita a debita distanza da Atalanta e Sassuolo. Il club viola negli ultimi cinque anni ha fatto esordire 27 giovani.
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