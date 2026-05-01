Situazione Kean, Corriere Fiorentino: "Stagione flop, Paratici riflette"

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All'indomani della notizia del permesso per motivi familiari concesso dalla Fiorentina a Moise Kean, il Corriere Fiorentino fa il punto sulla stagione e soprattutto sul futuro dell'attaccante classe 2000. Kean sta vivendo calvario iniziato a metà ottobre che lo ha costretto a saltare 15 partite tra Fiorentina e Nazionale (saranno 16 con quella di lunedì), i gol segnati in Serie A invece si sono fermati a 8. Paratici è obbligato a valutare attentamente cosa fare del calciatore in estate, a fronte di una clausola da 62 milioni di euro esercitabile nelle prime due settimane di luglio, anche se è difficile pensare che qualche club possa sborsare una cifra del genere dopo il rendimento attuale.

Le voci che davano il Milan interessato a lui hanno perso consistenza, resta da capire quali saranno le reali intenzioni di Kean e se qualche club estero ci metterà gli occhi sopra. Lui intanto si consola con una nuova paternità, in attesa di capire cosa ne sarà della sua avventura a Firenze.