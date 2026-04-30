Totoallenatore, Gazzetta: "Da non escludere la sorpresa. Vanoli partirà"

vedi letture

Secondo La Gazzetta dello Sport a Firenze c’è sempre l’attesa per un nome a sorpresa come prossimo allenatore della Fiorentina. Fabio Paratici ha conoscenze e una visione in grado di prendere un profilo che possa entusiasmare la piazza e avere la giusta esperienza per rilanciare sogni e ambizioni. Paolo Vanoli intanto ha il merito di aver trascinato la squadra verso la salvezza, ha portato a termine la missione che gli era stata affidata a novembre e nelle 15 gare del girone di ritorno ha conquistato 24 punti, tuttavia ora appare difficile una sua conferma. Anche se nulla può essere dato per scontato.