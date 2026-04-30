I dati in difesa, CorSport: "Nelle ultime 7 gare, meglio solo la Juve"

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Il Corriere dello Sport - Stadio oggi si sofferma sui numeri della Fiorentina. C'è una classifica in cui la Viola è quarta, a quattro punti dalla vetta: è quella di primavera, che prende in considerazione le ultime sette gare, dal sei marzo a oggi. Dopo Juventus, Napoli e Lazio c'è lei, al pari del Como e a +1 dall'Inter capolista nella classifica reale di Serie A.

Sette gare, tre vittorie, quattro pareggi, zero sconfitte, otto appena i gol fatti ma a stupire è il dato su quelli subiti: tre. Nelle ultime sette di Serie A solo la Juventus (un gol concesso) ha una difesa migliore dei viola, che in questo ciclo di gare hanno tenuto per quattro volte la porta inviolata (lo stesso numero di clean sheet, quattro, era stato raccolto nelle prime ventisette giornate).