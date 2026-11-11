Il calendario dopo la sosta può aiutare la Fiorentina: tutte le partite

La Fiorentina si trova davanti a un'opportunità preziosa per dare una svolta alla propria stagione. Come analizza il Corriere dello Sport - Stadio, il calendario che attende la formazione viola dalla ripresa del campionato fino alla pausa natalizia potrebbe offrire la possibilità di recuperare terreno in classifica. Dopo un avvio complicato e appena nove punti conquistati, le prossime cinque giornate rappresentano un passaggio importante per la squadra di Vanoli.

Un calendario amico a cui fare attenzione

Il programma prevede due trasferte ravvicinate contro Monza e Udinese, entrambe nell'arco di sei giorni, poi le sfide al Franchi contro Cagliari e Bologna, con in mezzo il viaggio a Parma. Un percorso apparentemente alla portata dei viola, ma da affrontare con attenzione, considerando che tre delle cinque avversarie sono impegnate nella lotta per la salvezza. La Fiorentina ha quindi la possibilità di rilanciare le proprie ambizioni, ma sarà fondamentale trasformare le occasioni in risultati concreti, dimostrando carattere e determinazione per non sprecare un'opportunità importante per il futuro della stagione.