Finalmente gli attaccanti segnano, ma la difesa concede troppo: l’analisi

La Fiorentina si presenta alla seconda pausa per le nazionali con un bottino di cinque punti raccolti nelle ultime tre gare. Un bilancio che testimonia alcuni miglioramenti, anche se continuano a emergere problemi da correggere. Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sul percorso della squadra di Vanoli, evidenziando i progressi compiuti e gli aspetti sui quali intervenire in vista della ripresa contro il Monza.

Finalmente il contributo degli attaccanti

Tra gli elementi positivi spicca il contributo del reparto offensivo: Pellegrino e Mastantuono hanno raggiunto quota quattro reti, mentre Njie, dall'arrivo di Vanoli, è già riuscito a segnare tre volte. Buone indicazioni arrivano anche dalla reazione del gruppo nei momenti difficili, dalla maggiore intensità e dall'efficacia dei giocatori entrati a partita in corso, spesso capaci di cambiare l'andamento delle sfide.

Una retroguardia ancora troppo fragile

Non mancano, tuttavia, gli aspetti da migliorare. La difesa continua a concedere troppe occasioni agli avversari e il gioco della squadra non ha ancora trovato continuità né una precisa identità, anche per la mancanza di punti di riferimento consolidati a centrocampo. Inoltre, gli esterni offensivi, soprattutto Mastantuono, sono chiamati a un importante lavoro di copertura. La strada intrapresa mostra segnali incoraggianti, ma per raggiungere il giusto equilibrio servirà ancora tempo e lavoro.