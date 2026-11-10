Pellegrino, primo gol di testa e mitragliata. Repubblica: "È ciò che voleva Paratici"

Mateo Pellegrino si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nella Fiorentina di Paolo Vanoli. L'argentino ha raggiunto quota cinque gol in dodici presenze tra campionato e Coppa Italia, trovando la rete in due partite consecutive e mantenendo una media di un centro ogni 177 minuti. Come sottolinea la Repubblica (Firenze), anche contro la Juventus è stato tra i migliori in campo, sbloccando la partita con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Gonçalves. Una rete significativa, perché arrivata con quella che è una delle sue specialità, dopo che i precedenti quattro gol erano stati realizzati tutti con i piedi. A rendere ancora più particolare il momento è stata l'esultanza, con la celebre mitraglia di Gabriel Omar Batistuta: "So che Bati è stato grandioso, mi manca davvero tanto per poter essere come lui. C'è un abisso tra noi, ma mi piaceva festeggiare come lui", ha raccontato l'attaccante.

L'investimento che voleva Paratici

La crescita dell'argentino riguarda anche le gerarchie offensive. Dopo un'iniziale alternanza con Beto, Pellegrino è partito titolare nelle ultime cinque partite, diventando di fatto il centravanti di riferimento della squadra. Una scelta che rispecchia anche le intenzioni di Paratici, che lo aveva individuato come erede di Kean già prima della cessione dell'attaccante azzurro, anticipando la concorrenza e portandolo a Firenze dal Parma. L'investimento complessivo, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, è di 22,5 milioni di euro, con un contratto fino al 2031. Adesso il rendimento del ventitreenne sta iniziando a ripagare le aspettative: mantenendo l'attuale media realizzativa, Pellegrino potrebbe chiudere il campionato con un bottino compreso tra i 15 e i 17 gol. Per Vanoli, alle prese con diversi problemi di rendimento e una fase difensiva ancora da sistemare, aver trovato un riferimento stabile al centro dell'attacco rappresenta una certezza importante da cui ripartire.