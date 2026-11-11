FirenzeViola Avramov in esclusiva: "De Gea mai in discussione, da capitano a volte vuole strafare. Io pronto per la A"

L’ex portiere della Fiorentina Vlada Avramov a FirenzeViola difende De Gea:”Resta uno dei più forti in A, non dimentichiamo quanti punti ha portato finora. Per me mai in discussione”

Il portiere della Fiorentina David De Gea in questo avvio di stagione è finito nel mirino delle critiche sia per i 25 gol presi complessivamente dalla squadra viola, sia per qualche errore, come quello contro la Juventus che è costato il pareggio. Non la pensa così però Vlada Avramov che oltre ad essere stato un portiere della Fiorentina e a lungo in serie A con Cagliari, Torino e Atalanta è anche un allenatore proprio di portieri ormai da 10 anni di club importanti in giro per il mondo, da ultimo all'OFK Belgrado.

"De Gea qualche gol l'ha sbagliato è vero -ammette in esclusiva a FirenzeViola - come capita a tutti i portieri. D'altronde quando si vince si parla solo degli attaccanti e quando si perde si tende ad accusare i portieri, invece è sempre una questione di squadra. Vedendo i gol presi, si vede che da capitano sente la responsabilità e tende a voler risolvere le cose da solo. Secondo me sul gol incriminato non era lui che doveva uscire. Poi ho visto che ha salvato comunque la porta in due o tre occasioni che si tende a dimenticare di fronte poi ad un errore. E i tifosi non dovrebbero dimenticare che l'anno scorso ha salvato la Fiorentina in una stagione complicata".

Non c'è un problema De Gea quindi?

"Per me De Gea resta uno dei portieri più forti della serie A, con alti e bassi come succede a tutti. Ritorno all'anno scorso, lui ha reagito bene e quanti punti ha portato? Per me tanti, non possiamo metterlo sotto processo. Io lo stradifendo perché percepisco che cerca di fare più di quello che dovrebbe perché si sente responsabile per la squadra e non lo metterei mai in discussione".

Penserebbe ad un avvicendamento? si parla del ritorno di Martinelli...

"Non c'è il Boruk dei miei tempi per sostituirlo. E in questa situazione un giovane non è adatto, meglio avere uno esperto che regga le pressioni e giochi senza paura".

Colpa della difesa che non lo supporta?

"Si vede che vuole aiutare i difensori e guardando la squadra non vedo i Gamberini, Kroldrup o Dainelli tanto per citare quelli dei miei tempi che davano sicurezza al reparto; senza accusare nessuno non mi sembra che la difesa possa dare sicurezza al portiere. La Fiorentina mi sembra più forte davanti e tutti devono correre per vincere, i difensori per aiutare gli attaccanti e viceversa; deve essere un lavoro di squadra".

Ma cosa pensa di questa Fiorentina?

"Non mi aspettavo di vederla così in basso, anche se per fortuna si sta riprendendo, anche alla luce degli investimenti fatti. Per me è stato un errore riprendere Vanoli, lo dico con rispetto per lui. O non dovevano mandarlo via a giugno per prendere un altro, ma all'esonero di Grosso io non l'avrei mai richiamato. Secondo me sarebbe stato perfetto Gilardino, che è stato nella storia viola e una chance se la sarebbe meritata nella Fiorentina, al posto di Vanoli".

Come mai non era al Centenario?

"Ero stato invitato ma avevo una partita e dunque non sono potuto venire a Firenze. Ho mandato un video messaggio che poi hanno tramesso al Franchi e mi ha fatto molto piacere perché in fondo ho poche presenze nella Fiorentina, visto chi avevo davanti ma ho dato il mio contributo nello spogliatoio visto che da straniero avevo già giocato alcune stagioni in Italia, in B, e dunque sapevo l'italiano e potevo fare da collante".

Ora come va il suo percorso da allenatore dei portieri?

"Sono all'OFK Belgrado. Sono già 10 anni ormai che alleno squadre della massima serie per il mondo e so di avere esperienza da trasmettere ai miei portieri. Le dirò, mi sento pronto per la A o una B, anche per il Milan".

Non per la Fiorentina?

"Lì c'è già Claudio Filippi che con la sua esperienza può dare tanto alla Fiorentina, perché è uno dei più bravi. Ma il mio mentore è Vincenzo Di Palma e per questo sono consapevole del mio lavoro, avendo avuto lui come maestro".