Finalmente Pedro Gonçalves: in 226' ha già totalizzato 2 assist e 1 gol

La pausa per le nazionali è arrivata in una fase di graduale miglioramento per la Fiorentina. Come sottolinea Tuttosport, le ultime tre partite hanno restituito alla squadra nuove convinzioni e indicazioni positive. Adesso Vanoli vuole sfruttare gli impegni successivi alla sosta per recuperare posizioni in classifica. Le sfide contro Monza, Cagliari, Udinese e Parma rappresentano occasioni importanti prima dell'appuntamento di Coppa Italia contro il Napoli. Per ottenere risultati sarà fondamentale riproporre il coraggio e la determinazione mostrati contro la Juventus.

Gonçalves si candida a protagonista

Oltre all'ottima prestazione di Oulai, il quotidiano mette in evidenza anche la prova di Gonçalves nel ruolo alle spalle della prima punta. Il portoghese ha offerto segnali incoraggianti nonostante non abbia ancora raggiunto la migliore condizione atletica. Nei 196 minuti disputati in Serie A ha già collezionato due assist, ai quali si aggiunge un gol nei 30 minuti giocati in Coppa Italia contro il Pisa.

I problemi di Atta lo avvantaggiano

Lo stop di Atta, ancora alle prese con il recupero, potrebbe offrirgli ulteriore spazio, anche se il francese spera di tornare presto a disposizione. Gonçalves rappresenta quindi un'alternativa interessante per aumentare la qualità offensiva della Fiorentina e mettere maggiormente in condizione Pellegrino di trovare la via del gol, anche attraverso nuovi cross e assist.