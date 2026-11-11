Da Kayode ad Amatucci: tutti i rimpianti viola in giro per l'Europa

La Fiorentina prosegue il proprio percorso di valorizzazione dei giovani talenti, anche se alcuni dei giocatori cresciuti nel suo settore giovanile stanno dimostrando il proprio valore lontano da Firenze. Il Corriere Fiorentino dedica un approfondimento ai calciatori ceduti o trasferiti in prestito negli ultimi anni, tra operazioni che potrebbero lasciare qualche rimpianto e opportunità importanti per il futuro. Tra i casi più significativi c'è quello di Michael Kayode, ceduto al Brentford nel gennaio 2025 per 18 milioni di euro. Il terzino si è messo in evidenza attirando l'interesse di diverse grandi società europee e conquistando anche il debutto con gol nella Nazionale maggiore.

Amatucci e Comuzzo (in prestito) tra i rimpianti

Non mancano altri profili interessanti, come Lorenzo Amatucci e Pietro Comuzzo, entrambi protagonisti con l'Under 21. Il centrocampista, passato al Deportivo La Coruña per poco più di due milioni di euro con il 20% sulla futura rivendita mantenuto dalla Fiorentina, sta trovando spazio e continuità in Spagna. Il difensore, invece, si trova al Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 19 milioni e sta cercando di rilanciarsi.

Gli altri talenti che hanno lasciato Firenze

Da seguire anche il percorso di Niccolò Fortini, attualmente al Torino, insieme a quello di altri giovani come Rubino, Caprini e Kospo. Situazioni diverse, ma che dimostrano come il patrimonio di talenti della Fiorentina non si limiti ai ragazzi presenti al Viola Park: anche chi ha lasciato Firenze può rappresentare una risorsa importante per il futuro del club.