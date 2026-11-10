2,27 gol subiti a partita: la media della difesa viola continua a preoccupare

La crescita mostrata dalla Fiorentina nelle ultime settimane, soprattutto sul piano offensivo, non è stata accompagnata da una maggiore solidità difensiva. Come evidenzia La Nazione, i viola hanno incassato 25 reti in undici giornate di campionato, con una media di 2,27 gol a partita: soltanto il Sassuolo, con 29, ha fatto peggio, mentre la squadra di Vanoli condivide il penultimo posto di questa speciale graduatoria con Monza e Udinese. La porta di De Gea, inoltre, non è mai rimasta inviolata dall'inizio della stagione. Anche contro la Juventus sono emersi i limiti del reparto, con due errori individuali decisivi: sul primo gol bianconero Viery si è fatto sorprendere da Kolo Muani, mentre sul secondo De Gea ha sbagliato l'uscita sul corner che ha permesso a Bremer di firmare il definitivo 2-2.

I problemi, però, non riguardano soltanto i singoli: restano da migliorare le coperture preventive, la gestione delle transizioni avversarie e la capacità di amministrare i vantaggi. Nelle ultime tre gare contro Atalanta, Sassuolo e Juventus sono arrivati sei gol al passivo, due per partita, nonostante cinque punti conquistati e prestazioni complessivamente in crescita. La sosta potrà essere utile anche per recuperare alcune pedine: Pongracic è atteso al rientro, mentre Ranieri avrà altro tempo per ritrovare la condizione migliore. Due recuperi importanti per un reparto nel quale Dragusin è diventato un riferimento, ma che deve ancora trovare continuità, anche alla luce delle prestazioni altalenanti di Viery.