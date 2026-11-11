Partita quasi perfetta di Oulai contro la Juventus. In cosa deve migliorare

La sostituzione al 65' di Fiorentina-Juventus ha regalato a Christ Inao Oulai un momento speciale. Come racconta la Repubblica (ediz. Firenze), tutto il Franchi si è alzato per applaudirlo quando Vanoli ha deciso di richiamarlo in panchina, anche per evitare rischi dopo il cartellino giallo ricevuto. Il centrocampista ha ringraziato il pubblico e abbracciato sorridente il tecnico, dopo aver finalmente offerto una prestazione di grande livello. Contro i bianconeri Oulai ha disputato una gara praticamente perfetta, schierato davanti alla difesa insieme a Ndour nel 4-2-3-1. I numeri confermano la sua prestazione: 28 passaggi riusciti su 28, precisione totale nei lanci lunghi, sei palloni recuperati e due contrasti vinti su tre.

Il lavoro dietro la crescita

Dopo l'investimento estivo da 30 milioni per acquistarlo dal Trabzonspor, la Fiorentina aspettava di vedere emergere tutto il suo talento. L'adattamento alla Serie A non è stato semplice, soprattutto per le difficoltà linguistiche e i ritmi più intensi del campionato italiano. Per questo, nelle ultime settimane, Oulai ha svolto allenamenti individuali aggiuntivi al Viola Park, lavorando sulla condizione fisica e sui meccanismi tattici richiesti da Vanoli.

Il futuro in maglia viola

L'allenatore ha comunque evidenziato alcuni aspetti da migliorare, soprattutto l'eccessiva irruenza e le proteste in campo, invitandolo a crescere nella gestione della partita. Dopo gli impegni con la Costa d'Avorio, Oulai tornerà a disposizione per la sfida del 23 novembre contro il Monza. Resta aperto il ballottaggio con Fagioli, anche se le ultime prestazioni hanno confermato la volontà della Fiorentina di puntare su di lui come elemento importante per il presente e il futuro.