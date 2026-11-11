Jimenez partecipa al 29,4% dei gol. Servono 20 milioni per il riscatto

L'arrivo di Paolo Vanoli ha rappresentato una svolta positiva per Alex Jimenez, che è tornato ad avere un ruolo da protagonista nella Fiorentina. Come sottolinea La Nazione, il giovane terzino spagnolo, classe 2005, è tra i calciatori che hanno tratto maggior beneficio dal lavoro del tecnico, affermandosi come una pedina importante sulla corsia destra. Il suo contributo è confermato dai numeri: 2 gol e 3 assist in campionato, partecipando direttamente al 29,4% delle 17 reti viola.

La tendenza a trafiggere gli avversari top

Le recenti prestazioni contro Inter e Atalanta, impreziosite dal gol a San Siro e dall'assist per Njie, dimostrano la sua capacità di fare la differenza anche contro avversari importanti. Dopo le esperienze con Milan e Bournemouth, a Firenze Jimenez ha ritrovato fiducia e continuità, ma dovrà confermarsi anche nei prossimi mesi.

Il diritto di riscatto a disposizione del club

In estate, infatti, la società sarà chiamata a decidere se esercitare il diritto di riscatto dal club inglese, fissato a 20 milioni di euro. Una cifra significativa, soprattutto considerando anche i 17,5 milioni previsti per l'acquisto definitivo di Dragusin. Per Jimenez, dunque, la seconda parte della stagione sarà fondamentale per convincere la Fiorentina a investire ancora su di lui.