Già 2,27 gol subiti di media, persi 10 punti da situazioni di vantaggio

Le prime undici giornate di campionato hanno messo in luce i numerosi problemi della Fiorentina. Il Corriere dello Sport - Stadio questa mattina in edicola ha analizzato il rendimento della formazione viola, evidenziando soprattutto le fragilità del reparto arretrato e le difficoltà nel mantenere il controllo delle partite. Il bilancio parla di appena 9 punti conquistati, con 17 gol realizzati e 25 subiti, per una media di 2,27 reti incassate a gara. Un dato negativo superato soltanto dal Sassuolo.

Il vizio delle rimonte... al contrario

A preoccupare è anche la gestione dei vantaggi: la squadra ha infatti lasciato per strada ben 10 punti dopo essere passata in vantaggio, più di qualsiasi altra formazione del campionato. Segnali poco incoraggianti arrivano anche dal possesso palla, fermo al 46% e valido per il 14° posto in classifica, e dalle statistiche difensive. Gli avversari hanno infatti effettuato 145 tiri, di cui 62 indirizzati nello specchio della porta. Numeri che confermano le difficoltà di una Fiorentina ancora lontana dal trovare il giusto equilibrio e una continuità di rendimento.