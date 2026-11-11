Atta sta raggiungendo i due mesi di stop. Parisi rientra in anticipo?

La pausa per le nazionali ha portato subito una nuova preoccupazione in casa Fiorentina. Come scrive La Nazione, Cher Ndour è stato fermato dallo staff medico dell'Under 21 a causa di un lieve problema alla caviglia e ha lasciato il ritiro di Tirrenia per tornare a Firenze. Il centrocampista salterà le amichevoli contro Francia e Belgio, ma il suo problema non dovrebbe comprometterne la presenza alla ripresa del campionato. Le sue condizioni verranno controllate alla ripresa degli allenamenti viola, prevista per domani dopo tre giorni di riposo. L'attenzione resta concentrata anche su Arthur Atta, fermo da sei partite per un problema ai muscoli addominali. Alla ripresa con il Monza lo stop avrà superato i due mesi, eppure nemmeno Vanoli, dopo la sfida con la Juventus, ha offerto rassicurazioni sul recupero del francese.

Ranieri è già pronto per giocare

Tra i giocatori recuperati c'è invece Luca Ranieri, già tornato tra i convocati contro la Juventus dopo aver superato il problema al nervo del piede sinistro che lo aveva costretto a saltare quattro partite. Tempi più lunghi per Marin Pongracic e Fabiano Parisi: il difensore croato punta a tornare ad allenarsi con il gruppo entro la fine del mese, mentre il terzino dovrebbe ritrovare i compagni soltanto a inizio dicembre.

Sei viola impegnati in nazionale

Saranno sei i calciatori della Fiorentina impegnati con le rispettive selezioni: Fagioli, Beto e Oulai scenderanno in campo già domani, seguiti da Njie, alla prima convocazione con la Svezia maggiore, Dragusin e Mastantuono con l'Argentina. Quest'ultimo sarà l'ultimo a rientrare, il 19 novembre, mentre gli altri torneranno tra il 16 e il 18. Il calendario, però, offrirà a Vanoli qualche giorno in più per preparare la prossima sfida: contro il Monza si giocherà lunedì 23 novembre, lasciando anche a Mastantuono quattro giorni per preparare la trasferta.