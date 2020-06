NAZIONE, Viola, notte d'esami: da Ribery ora i gol

Notte viola all’Olimpico ed esami per tutti. Così scrive questa mattina l'edizione odierna de La Nazione che sottolinea come il pari contro il Brescia, nella sfida che ha segnato la fine del lockdown del pallone abbia lasciato troppe macchie e indecisioni sulla scia di una Fiorentina che era chiamata a ridare dignità – e magari ambizioni – a un’annata troppo in salita. Il test a casa della Lazio, diventa un banco di prova decisivo per scacciare fantasmi di crisi di ogni tipo: la Fiorentina non vuole e non può concedersi altro tempo per evitare che tutto possa diventare ancora più complicato. Da qui la necessità di sfoderare all’Olimpico una prova di cuore e grinta. Più che il modulo a dover fare la differenza dovrà essere l’atteggiamento in campo dei giocatori. Ribery, oltre a quella raffica di giocate da top player, sarà chiamato a trasformarne qualcuna in gol. E anche Cutrone dovrà prendere la mira nel modo giusto. Magari soffermandosi sul fatto che nella Fiorentina c’è comunque anche Vlahovic che scalpita.