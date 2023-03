NAZIONE, Amrabat-Brozovic: sfida tra uomini duri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato da La Nazione quella tra Amrabat e Brozovic sarà una sfida da uomini duri. Intensità di gioco, potenza fisica e tanta, ma tanta grinta. Se c’è un duello che vale la pena di inquadrare in attesa del match di domani sera a San Siro, quel duello è proprio il confronto diretto fra il regista arretrato della Fiorentina e il cervello del gioco (di raccordo fra manovra difensiva e offensiva) dell’Inter. Amrabat, di sicuro, arriva alla trasferta di Milano con una carica speciale. Sta bene, è ancora sotto l’effetto-sbornia del Mondiale in Qatar e ha capito che il gioco della squadra di Italiano ha un bisogno decisivo della sua personalità. Brozovic è invece un giocatore rinato che dopo una parte di stagione in salita, anzi, diciamolo pure, in seconda fila, sta riprendendosi maglia e spazio fra i titolari con una personalità pazzesca. Senza dimenticare il futuro. Il marocchino sa di essere nel mirino del Barcellona; il croato ascolta sirene inglesi che potrebbero far ricco lui e la società nerazzurra. Sì, anche questo, anche questo mercato che si affaccia all’orizzonte può spingere i due centrocampisti a spingersi oltre a voler dimostrare a tutti che essere uomini duri non è solo uno slogan ma una realtà.