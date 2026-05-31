Da Pongracic a Ranieri e Comuzzo, nessuno è sul mercato. Il punto sulla difesa

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Se c'è un reparto in cui la Fiorentina ha già iniziato ad operare, è la difesa. I dirigenti viola sono a lavoro da tempo sui primi nomi su cui rifare il pacchetto arretrato e la pista che stanno battendo più di tutte è quella che porta a Viery, con le alternative di Obert e Comert che vengono subito dopo. La Gazzetta dello Sport traccia un punto stamattina, ripartendo però anche dai centrali già presenti in rosa, di cui la società non ha intenzione di privarsi.

Per il momento, infatti, i difensori protagonisti dell'ultima stagione restano in organico con l'intenzione di tenerli stretti alla maglia viola. Fra tutti, si comincia dai titolari Ranieri e Pongracic, ma neanche Comuzzo è per il momento sulla lista dei partenti. Per tutti vale il discorso della permanenza, sottolinea la Gazzetta, sempre che non arrivino offerte veramente vantaggiose. Infine non è stato riscattato Rugani, destinato a rientrare alla Juventus.