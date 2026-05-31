Moreno, futuro ancora in Liga? Levante pronto a tenerlo, non a pagare 15 mln

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Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, spazio anche al futuro di Matias Moreno. Il difensore ha passato una buona annata tra le fila del Levante, dove ha giocato quasi sempre e ha trovato la sua dimensione in un grande campionato continentale. L'intenzione del club spagnolo, come anticipato su queste pagine.

è quella infatti di tenere il giocatore, avendolo già fatto percepire a Firenze, esattamente come però la volontà di non pagare i 15 milioni di diritto di riscatto fissati un anno da per l'acquisto dell'argentino. L'eventuale contro riscatto a favore della Fiorentina sarebbe di 17 milioni, ma difficilmente si arriverà a questo scenario. Probabile che Levante e Fiorentina arrivino a ritrattare la formula dell'eventuale permanenza di Moreno in Liga.