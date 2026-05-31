La Fiorentina insiste per Volpato. Ragionamenti su Solomon, ma prevale il no

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Va avanti il pressing della Fiorentina per Cristian Volpato, si apprende stamani dalle colonne di Tuttosport. La Fiorentina porta avanti da tempo la trattativa che porterà Fabio Grosso sulla panchina viola al posto di Paolo Vanoli e contestualmente anche diverse trattative per rifondare la propria rosa, tra cui in primis quella per l'esterno d'attacco del Sassuolo.

Secondo i colleghi torinesi, quella che porta all'australiano è una tra le principali piste battute in questi giorni dalla dirigenza dei Commisso, vogliosa di capire i margini di manovra per il cartellino di un giocatore ritenuto non incedibile dai neroverdi, ma dipendente dal futuro di altri calciatori nella rosa attuale, come Domenico Berardi che potrebbe partire per andare a fare la Champions. Nel frattempo, sempre più difficile la permanenza di Manor Solomon, su cui sono in corso ragionamenti ma con la sensazione attuale che sia il "no" a prevalere.