MUSSO, Cast con Falcone e Audero. C'è anche Sorrentino

Il Corriere dello Sport-Stadio sventaglia su tutti i nomi che riguardano il futuro della porta della Fiorentina. Come noto da tempo, Raffaele Palladino ha chiesto alla sua dirigenza un estremo difensore più pratico di Terracciano nel giocare la palla, oltre che chiaramente abile fra i pali. Così è partita la ricerca che ad oggi vede in cima alla lista Juan Musso, per il quale l'Atalanta chiede 14-15 milioni; alternative low-cost sono Falcone (Lecce) e Audero (Sampdoria), ma occhio anche all'ipotesi Alessandro Sorrentino, classe 2002 lanciato quest'anno a Monza proprio da Palladino.

Il quotidiano prosegue poi confermando, come svelato anticipatamente da FirenzeViola.it, l'arrivo alla Fiorentina di Alessandro Dall'Omo (con Palladino anche a Monza) e Giorgio Bianchi (collaboratore di De Zerbi con Sassuolo e Shakthar) tra i preparatori dei portieri. Ad ogni modo, restando sul mercato, la volontà di Terracciano sarebbe quella di rimanere comunque a Firenze, fiducioso di potersi giocare le sue chance anche con un nuovo rivale. Christensen è invece il primo da piazzare sul mercato per Pradè, missione non facile a oggi. Poi c'è la questione Martinelli: il classe 2006 chiede spazio dopo un anno di comparsate in prima squadra. Il suo futuro è legato gioco-forza al nodo Terracciano. In caso quest'ultimo decida di farsi da parte e concludere l'avventura in viola, Martinelli rimarrebbe come secondo del nuovo titolare dei pali. Se Terracciano sceglierà invece di andare al duello con il nuovo arrivato, Martinelli, tutt'altro che allettato dalla prospettiva di un'altra stagione da terzo, cercherebbe una sistemazione in prestito in B.