PORTIERI, CON PALLADINO ARRIVANO DUE PREPARATORI: ECCO CHI SONO

Ci siamo. Domani inizierà l'era Palladino con la presentazione alla stampa del nuovo tecnico e i summit di mercato per dare la sua impronta alla nuova Fiorentina. Domani si conosceranno anche i suoi collaboratori fiorentini tra i quali il più conosciuto è forse l'ex calciatore Peluso, che già lo accompagnava al Monza. E dal Monza, secondo quanto appreso da Firenzeviola, arriverà anche un nuovo preparatore dei portieri di fiducia di Palladino, visto che lo ha avuto sia in Primavera che in prima squadra (come assistente ell'ex preparatore viola ai tempi di Prandelli, Alfredo Magni); si tratta di Alessandro Dall'Omo che due giorni fa ha salutato il Monza dopo 5 anni: "Il primo amore non si scorda mai. 5 anni pieni di emozioni di grandi successi. 5 anni pieno di persone stupende fantastiche che mi hanno fatto crescere. È il momento dei saluti. Lascio una famiglia, la grande famiglia di Monzello. Un'emozione indelebile. Ma il primo amore non si scorda mai.. Grazie Ac Monza" ha scritto sui social. Dall'Omo, 43 anni, partito dai campi parrocchiali e dai dilettanti fino ad approdare come preparatore alla serie A, è dunque pronto per la nuova avventura in viola. Talento e caparbietà le doti che secondo lui sono indispensabili per un portiere (quelle che mette lui insieme alla grande passione), oltre a saper usare i piedi.

Ma con lui arriverà anche un profilo più internazionale, Giorgio Bianchi, ex dello staff di Roberto De Zerbi al Sassuolo e allo Shakhtar e reduce dalla recente esperienza al Paok, dove è approdato nel 2023 e dove si è laureato campione di Grecia. In passato il 49enne di Chiari ha lavorato al Brescia, al Milan con Gattuso ed infine al Sassuolo prima delle due esperienze internazionali. In comune con Dall'Omo ha avuto la vicinanza ad Alfreo Magni (al Milan in questo caso).

Starà a loro dunque preparare i portieri della Fiorentina, con Palladino che avrebbe espresso il desiderio di averne uno nuovo. Di sicuro è pronto alla nuova sfida Pietro Terracciano mentre è tutto da capire il futuro di Oliver Christensen. Il danese al suo primo anno in Italia, nonostante un preparatore preparato come Marco Savorani e il suo collaboratore Oliva, non ha avuto una stagione all'altezza della Fiorentina che ha finito per affidare la maglia da titolare a Terracciano; l'infortunio al ginocchio lo ha tagliato fuori per la seconda parte della stagione quando gli impegni sarebbero stati anche maggiori e le due partite fatte con Sassuolo e soprattutto Verona non hanno convinto. Infine c'è da decifrare quanto la Fiorentina vorrà puntare su Tommaso Martinelli. Lasciarlo a fare il terzo portiere sarebbe uno spreco per il promettente portiere classe 2006.