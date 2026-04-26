Muscoli e inserimenti. Fiorentina-Sassuolo è anche Ndour contro Thorstvedt

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La Nazione, presentando Fiorentina-Sassuolo in programma tra poche ore, disegna un quadro attorno al duello che si verificherà a centrocampo tra Cher Ndour e Kristian Thorstvedt, due elementi di muscoli e corsa che saranno protagonisti della gara. Scrive il quotidiano: "Prendete Ndour. Se la stagione della Fiorentina è stata difficilissima, lui si è ritagliato un ruolo significativo, di crescita costante. Ottimo lavoro di Vanoli e Baldini in Under 21. Ndour è cresciuto sotto tutti i punti di vista, tanto da diventare un titolare di Fiorentina e Under 21, con la convocazione certa in nazionale maggiore a fine campionato.

Fra i pochi sicuri di una conferma anche per la prossima stagione in viola. Di contro Thorstvedt, uno che a gennaio sarebbe venuto di corsa alla Fiorentina. Club viola che non ha mai trovato l’accordo economico col Sassuolo. Per lui 3 gol e 3 assist in stagione. I difensori viola dovranno essere bravi a contenerne i movimenti".