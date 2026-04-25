Cremonese, Giampaolo a rischio dopo il ko con il Napoli: prende quota il ritorno di Nicola

Cremonese, Giampaolo a rischio dopo il ko con il Napoli: prende quota il ritorno di NicolaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Il ko di ieri della Cremonese per 4-0 in casa del Napoli di Antonio Conte rischia di avere conseguenze pesanti sulla panchina di Marco Giampaolo. Nonostante i quattro punti raccolti nelle ultime quattro gare, la posizione del tecnico è tornata in forte discussione. In casa Cremonese si valutano scenari immediati e prende quota l’ipotesi di un ritorno di Davide Nicola, ancora sotto contratto, che potrebbe essere richiamato per tentare un’altra missione salvezza. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.