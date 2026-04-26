I convocati di Vanoli per il Sassuolo: non ce la fa Piccoli. Anche Gosens fuori

I convocati di Vanoli per il Sassuolo: non ce la fa Piccoli. Anche Gosens fuoriFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:53Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha diramato in questi minuti la lista dei convocati per la gara odierna contro il Sassuolo, per la 34a giornata di Serie A. Non ce la fa Roberto Piccoli, che dopo il provino di stamani ha alzato bandiera bianca a causa dei problemi muscolari questi giorni. Assenti anche Moise Kean, alle prese con l'infortunio alla tibia, Fabiano Parisi e Robin Gosens (dopo il fastidio accusato a Lecce), oltre a Niccolò Fortini e al lungodegente Tariq Lamptey. Questa la lista:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PUZZOLI Giorgio

19) RANIERI Luca

20) RUGANI Daniele

21) SOLOMON Manor