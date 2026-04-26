I convocati di Vanoli per il Sassuolo: non ce la fa Piccoli. Anche Gosens fuori
La Fiorentina ha diramato in questi minuti la lista dei convocati per la gara odierna contro il Sassuolo, per la 34a giornata di Serie A. Non ce la fa Roberto Piccoli, che dopo il provino di stamani ha alzato bandiera bianca a causa dei problemi muscolari questi giorni. Assenti anche Moise Kean, alle prese con l'infortunio alla tibia, Fabiano Parisi e Robin Gosens (dopo il fastidio accusato a Lecce), oltre a Niccolò Fortini e al lungodegente Tariq Lamptey. Questa la lista:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PUZZOLI Giorgio
19) RANIERI Luca
20) RUGANI Daniele
21) SOLOMON Manor
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