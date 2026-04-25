Ferrara su La Nazione: "È da capire se un profilo di personalità come Sarri può piacere al club"

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Benedetto Ferrara questa mattina sulle pagine de La Nazione, ha commentato le ultime voci sul futuro della Fiorentina per quanto riguarda il prossima allenatore che sederà sulla panchina viola. Questo il suo pensiero: "Con la Fiorentina fuori dal buio più buio è iniziata la caccia al nuovo allenatore, quello che dovrà guidare l'ennesima ripartenza dopo una stagione ansiogena che ci ha ricordato la vera essenza del non calcio....Moltissimi i nomi messi in circolo tra verità, idee, supposizioni, sogni e tormentoni. Il primo è naturalmente Paolo Vanoli, l'uomo che ha salvato la pelle a questa squadra triste e che per tutti, in ogni caso, merita tanta gratitudine. Ma questa può riassumersi o in un grazie arrivederci o in una conferma sulla panchina, quella dove comunque non si è mai seduto, visto che durante le partite consuma più calorie dei suoi calciatori. Un mesetto fa si è parlato addirittura di De Zerbi, che infatti ha firmato per il Tottenham. Poi di Maresca, che aspetta il City, mentre per Guardiola, che sognava di allenare Sabiri, si parla addirittura della Nazionale azzurra. Poi dalla premier spuntano i nomi di Iraola (Bournemouth) e del giovane tedesco Fabian Hurzeler, tecnico del Brighton.... Qualcuno ha buttato lì altri nomi da prima pagina: Gasperini, che infatti ha indirettamente fatto fuori Ranieri rafforzando il suo ruolo di tecnico della Roma e Mourinho. Mah. Farioli andava preso un anno fa, adesso pare operazione impossibile, a meno che non abbia una passione sfrenata per la ribollita. Quindi ecco Grosso.

A Sassuolo ha fatto bene, e anche a Frosinone. Ma in carriera ha raccolto una cospicua serie di esoneri. Naturalmente ci sta che Paratici veda in lui grandi possibilità di crescita. Grazie a questa idea è tornato fuori il tormentone Berardi, che fino a 67 anni resterà sempre un obiettivo. Ma a proposito di tormentoni ecco a noi Maurizio Sarri, che da un bel pezzo suona al campanello del Viola Park senza ottenere risposta. Lui avrebbe le credenziali giuste e il suo nome è probabilmente quello che metterebbe d'accordo i tifosi. Resta da vedere se alla Fiorentina un tecnico con tanta personalità può piacere. Insomma, il casting sta per iniziare. Auguri al diesse e a tutti noi".