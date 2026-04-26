Lo chef al Franchi è Gudmundsson. La Nazione: "Falso nueve per la salvezza"
Lo chef del pranzo al Franchi sarà una sorpresa, ovvero Albert Gudmundsson in versione centravanti. Inizia così il pezzo di approfondimento de La Nazione a Fiorentina-Sassuolo, match in programma alle 12:30 che Paolo Vanoli affronterà probabilmente con l'ex Genoa nelle vesti del falso nueve. Con l'assenza di Kean e con un Piccoli acciaccato - stamani ultimo provino, altrimenti non verrà convocato -, è l'islandese il favorito per agire là davanti.
Battere gli emiliani - scrive il quotidiano sul match - vorrà dire aggiungere altri tre punti alla classifica e ci conseguenza iniziare a far scendere il bandone del garage su questa stagione complicatissima. Traduzione: tre punti con il Sassuolo e il rischio retrocessione sarà davvero solo e soltanto uno spettro con cui Firenze ha coabitato per troppi mesi. C’è da vincere, far finalmente evaporare paure e rischi e poi guardare al futuro. Futuro che, guarda caso, proprio in questa sfida e in questa domenica mette la maglia viola davanti allo scenario di panchina più probabile per il domani che dovrebbe coincidere con l’arrivo a Firenze di Fabio Grosso. Ok, mercato e ufficialità delle cose potranno prendere corpo solo fra qualche tempo, ma il fatto che oggi i tifosi viola e magari un bel pacchetto di giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina, potranno vedere, spiare e curiosare su Grosso, non è un qualcosa da trascurare.
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